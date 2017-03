Plus d'infos sur le spectacle Maris Et Femmes De Woody Allen à Troyes

À New-York, l'horloge des femmes s'emballe aussi vite qu'ailleurs et chez les hommes le démon de midi est tout aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux couples vont traverser en un temps record tout le spectre de la remise en question, nous offrant une chronique conjugale à la sauce new-yorkaise où tout devient savoureusement extravagant grâce à l'esprit inimitable de Woody Allen.

Des décors «leds» animés couplés à une mise en scène très sympa, toute en perspectives, apportent juste ce qu'il faut de dynamisme pour que notre attention soit au maximum !

«Maris et femmes» est une pièce à la fois simple et agréable, classique et savoureuse.

Adaptation: Christian Siméon

Mise en scène : Stéphane Hillel

Avec Florence PERNEL, José PAUL, Hélène MÉDIGUE, Marc FAYET, Astrid ROOS, Emmanuel PATRON, Alka BALBIR

Site web : http://www.maisonduboulanger.com/programmations/spectacle_MARIS-ET-FEMMES_610.html

Infos réservation :

durée prévue : 1h30 1e série 36 € 2e série 34 € visibilité réduite 30 € assis numéroté