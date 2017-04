Plus d'infos sur le spectacle Christelle Chollet Comic Hall à Troyes

Après «L'empiafée», pour son 3e «One-Woman Show», Christelle réalise son rêve et fait sa propre comédie musicale : très déjantée, très blonde, très drôle, très musclée, très rebelle, très décolletée, bref très très.

«Comic-Hall», c'est plus qu'un titre ; Christelle a créé un nouveau genre de spectacle né de la fusion du one-woman show et du music-hall. Cela fait d'elle une artiste unique, virtuose, toujours drôle, qui impressionne et surprend dans ce troisième spectacle hors du commun.

«Comic-Hall» une comédie musicale avec des sketchs, des tubes revisités (Jackson, Renaud, Farmer, Diam's, etc...) des décors, des costumes, des chorégraphies, des héros, des supers héros même...

Tout Broadway dans 1m60 et 48 kilos !

Textes et mise en scène : Rémy Caccia

En accord avec JMD Production

Site web : http://www.maisonduboulanger.com/programmations/spectacle_CHRISTELLE-CHOLLET_596.html

Infos réservation :

1e série 35 € 2e série 33 € visibilité réduite 25 € assis numéroté

PASS DÉCOUVERTE 3 spectacles pour 45 € À sélectionner parmi les spectacles suivants (dans la mesure des places disponibles) : Énorme ! Les faux British* Ahmed Sylla Redouanne Harjane* Vincent Dedienne Christelle Chollet* * Un seul de ces spectacles peut être inclus dans la sélection avec un supplément de 5 €