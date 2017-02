Plus d'infos sur le spectacle Avanti à Troyes

«Avanti !» est une comédie romantique et délicate qui entraîne, sous le soleil de Rome, Georges, un businessman américain puritain et Alison, une comédienne anglaise, sur les traces de leurs parents décédés dans un accident.

Par la grâce d'un ludion diabolique nommé Baldo qui incarne à lui seul tout le charme et l'humour italien, ils découvriront une nouvelle façon d'appréhender la vie et pourquoi pas, le couple...

On retrouve un Francis Huster toujours au top, aux côtés de la belle Ingrid Chauvin et de l'ensorcelant Thierry Lopez, nommé pour ce rôle aux Molières 2016 dans les catégories «révélation masculine» et «comédien dans un second rôle».

En co-production avec Visuel

Mise en scène : Steve Suissa

Avec Francis HUSTER, Ingrid CHAUVIN, Thierry LOPEZ, Alice CAREL, Romain EMON, Toni LIBRIZZI

durée prévue : 1h30 1e série 36 € 2e série 34 € visibilité réduite 30 € assis numéroté