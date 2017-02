Plus d'infos sur le spectacle 36 dessous / Troyes

En 1973, l'usine de fabrication d'engrais Fertiladour s'est implantée sur le site du port de Bayonne. Pendant une vingtaine d'années, des ouvriers vont y broyer de la monazite, minerai au contenu hautement radioactif. Vingt ans après, les premières mesures de la radioactivité indiquent une pollution importante des sols, le site est fermé, la direction de l'usine crie à la diffamation. Sommée de dépolluer, celle-ci se contentera de déplacer la terre en surface, alors même que la liste des anciens ouvriers victimes s'allonge. L'affaire Fertiladour est symptomatique d'un désastre environnemental et humain comme il en existe des dizaines d'autres en France, sans que les pouvoirs publics ne puissent agir efficacement. Odile Macchi, sociologue et metteure en scène, a fait un important travail de recherche afin de restituer cette histoire devenue tragiquement banale. En insistant sur le discours rassurant et incantatoire des uns et la réalité implacable des faits dont sont victimes beaucoup d'autres, elle place le théâtre documentaire au coeur d'un débat de société.

Site web : http://www.theatredelamadeleine.com/index.php/programme/129-annee-2016-2017/programme/theatre/445-36eme-dessous.html

Infos réservation :

Théâtre de la Madeleine Rue Jules Lebocey 10000 Troyes 03 25 43 32 10