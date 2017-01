Plus d'infos sur le spectacle Un Fils De Notre Temps à Saint Andre les Vergers

Je suis soldat. Et ça me plaît d'être soldat. Le matin, quand la gelée blanche couvre les prés ou le soir, quand le brouillard débouche des bois, quand le blé ondoie et que la faux étincelle, qu'il pleuve, qu'il neige ou que le soleil rie, jour et nuit je suis toujours heureux d'être dans les rangs. Ma vie a soudain retrouvé un sens ! « Un fils de notre temps » aborde la question de l'embrigadement. C'est l'histoire d'un très jeune homme qui, ne distinguant pas les contours de son avenir, va se tourner vers ce qu'il croit être son salut. Il faut que j'écrive ce livre. Ça urge, ça urge ! écrivait Horvath à un ami en 1937, alors que l'idéologie nazie envahissait l'Europe. En ces temps troublés par le fanatisme et le terrorisme un texte à découvrir d'urgence, pour tirer à temps les leçons de l' Histoire.