Plus d'infos sur le spectacle L'or à Saint Andre les Vergers

La merveilleuse histoire du général Johann August Suter. D'une langue incroyablement flamboyante, Blaise Cendrars projette littéralement l'histoire (presque) véridique de Johann August Suter, suisse aventurier qui quitte un beau jour de 1834 femme et enfants pour traverser l'Atlantique et le sauvage continent américain. Gloire ! Il sera le premier à s'installer et faire fortune en Californie ; Déchéance ! En 1848, la pépite qui déclenche la ruée vers l'or est découverte sur ses terres, qu'il verra impuissant, pillées et dévastées par les chercheurs d'or. Xavier Simonin et JJ Milteau nous convient à vivre cette épopée rythmée par la plume stéréoscopique et juste de Cendrars. A tel point que le parcours de Suter rappelle par bien des aspects la vie aventureuse de Cendrars lui-même. Un spectacle original porté par un texte somptueux et deux personnalités qui s'opposent, se rejoignent et s'assemblent tour à tour. « Sur scène, l'enchantement de deux voix. Deux expressions flamboyantes...Une heure et demie de rêve. Une heure et demie d'un déluge ininterrompu de pépites. Une heure et demie de plaisir ». Bruno Pfeiffer. Libération