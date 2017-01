Plus d'infos sur le spectacle L'homme Qui Plantait Des Arbres à Saint Andre les Vergers

Jean Giono a reçu une commande du magazine le « Reader's digest » : « Quel est le personnage le plus extraordinaire que vous ayez rencontré ?». Elzéard Bouffier, accomplit seul, une oeuvre exemplaire pour l'humanité, et de manière totalement désintéressée. Il trie des milliers de graines, chaque jour, par paquets de cent. Ces glands, il les plante quotidiennement, en un rituel immuable. Peu à peu, des milliers d'arbres germent et grandissent, entraînant des réactions écologiques en chaîne. Il a trouvé dans cette vie de don « un formidable moyen d'être heureux». Le projet d'adapter, « L'homme qui plantait des arbres » à la scène, est lié à une prise de conscience générale de notre mode de vie. Cette fable transmet une espérance, car chaque geste compte aussi petit soit-il. Le personnage d'Elzéard Bouffier, berger, n'est pas un héros, mais un « Monsieur tout le monde ». Elzéard Bouffier instille en nous un rêve, un espoir : Celui de transmettre un acte désintéressé sans en attendre de reconnaissance.