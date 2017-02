Plus d'infos sur le spectacle Fastoche à Saint Andre les Vergers

Jonathan va avoir trente ans et il ne le vit pas très bien... Pris de panique à l'idée de devenir adulte, il s'enferme dans un appartement pour faire l'autruche. Seul, il veut faire le point, respirer, surmonter ses angoisses. Mais c'est sans compter Georges et Jimmy, un gamin et un vieillard qui apparaissent étrangement dans le salon et squattent le canapé pour lui pourrir la vie. Miroirs terrifiants. Fantômes de l'enfance révolue. Vieillesse trop pressante, frappant à la porte avant l'heure. Faisant face à ses visions, Jonathan plonge à bras le corps dans une bataille imaginaire avec ses monstres. Un véritable combat avec lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre sa route... Comme tout le monde, comme avant, mais avec le sourire en plus. « C'est une création qui navigue, avec beaucoup de finesse, entre rires et larmes, et qui transmet un message adressé à tous : une pause, dans nos vies à toute allure, est parfois nécessaire pour mieux avancer ». Ouest France