Plus d'infos sur l'exposition Richard Desvallières, dialogue du fer avec le feu à Troyes

RICHARD DESVALLIÈRES, DIALOGUE DU FER AVEC LE FEU

Artiste forgeron de génie, Richard Desvallières (1893 - 1962) est un maître de la ferronnerie ornementale - dans ses travaux d'exception se mèlent la force retentissante du métal et la délicatesse de la décoration.

Sous ses mains et sous le marteau, par son intellect et par les flammes, le plus rude des matériaux se tord et s'abandonne à des créations démesurées.

Présentant de nombreuses oeuvres réalisées au cours de sa vie, cette exposition vous invite à pénétrer dans l'atelier de Richard Desvallières, au plus près du rougeoiement divin qui anime son coeur et son bâti de forge.

Du 08 octobre 2016 au 30 avril 2017 - Entrée libre

Musée ouvert tous les jours, de 10h à 18h - d'octobre à mars : fermé le mardi

www.mopo3.com

http://www.facebook.com/maisondeloutiletdelapenseeouvriere

