Plus d'infos sur l'exposition Jardin Automnal à Troyes

JARDIN AUTOMNAL

La cour de la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière retrouve enfin ses jardins éphémères ! Pour cette année 2016, il s'agira d'un surprenant jardin automnal aux couleurs chatoyantes et chaleureuses, dans lequel vous pourrez déambuler et en suivre la floraison au quotidien.

La cour de l'hôtel Mauroy sera égayée par ce jardin polymorphe aux fleurs colorées, aux multiples arbres aux troncs s'exfoliants, aux cucurbitacées et autres légumes de saison - le tout mis brillamment en scène par le service des espaces paysagers de la ville de Troyes.

Du 16 septembre 2016 à début janvier 2017 - Entrée libre

Musée ouvert tous les jours, de 10h à 18h - d'octobre à mars : fermé le mardi

www.mopo3.com

http://www.facebook.com/maisondeloutiletdelapenseeouvriere

Site web : http://www.mopo3.com