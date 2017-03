Plus d'infos sur le concert Wilson Chante Montand à Troyes

« Chez lui, le texte est toujours très important, toujours très dit. Plus sa carrière avance, plus le texte est sérieux, dense, engagé, citoyen. Et ça me convient parce que je suis acteur, parce que j'aime dire les mots, parce que je m'en nourris ».

Lambert Wilson n'est pas loin de voir en Yves Montand un modèle dans la manière de chanter. Yves Montand et Lambert Wilson sont deux barytons légers aux tessitures similaires, aux timbres voisins et ce sont surtout deux amoureux des mots.

En accord avec les Visiteurs du Soir et Démons Productions

Mise en scène : Christian Schiaretti

Direction musicale et arrangements : Bruno Fontaine

Site web : http://www.maisonduboulanger.com/programmations/spectacle_WILSON-CHANTE-MONTAND_603.html

Infos réservation :

durée prévue : 1h30 tout public 30 € visibilité réduite 25 € assis numéroté