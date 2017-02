Plus d'infos sur le concert Violoncelle et Piano, Orchestre Symphonique De L'aube à Troyes

L'Orchestre symphonique de l'Aube pre sente, en avant-premie re, une cre ation du compositeur franc ais Je ro me Ducros. Pour son oeuvre mettant a l'honneur le violoncelle et le piano, Je ro me Ducros, qui est aussi pianiste-concertiste, sera accompagne par Je ro me Pernoo, violoncelliste de renomme e internationale.

Je ro me DUCROS : Double concerto pour violoncelle et piano, cre ation

Gabriel FAURE : Dolly, suite de l'Opus 56 Georges BIZET : 1e suite d'apre s Carmen

Solistes : Je ro me PERNOO (violoncelle) Je ro me DUCROS (piano)

Orchestre produit par le De partement de l'Aube Directeur artistique et chef d'orchestre : Gilles Millie re Co-directeur artistique : Daniel Millie re

Site web : http://www.maisonduboulanger.com/programmations/spectacle_ORCHESTRE-SYMPHONIQUE-DE-LAUBE_676.html

04/02 : 18h30

05/02 : 10h30