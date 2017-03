Plus d'infos sur le concert Trio Elbasan à Saint Andre les Vergers

Le projet Elbasan, fondé par Thierry Vaillot, guitariste d'origine espagnole et compositeur prolifique connu pour son éclectisme, est l'expression d'un subtil métissage entre le jazz et les musiques du monde, qu'elles soient d'origine slave, indienne ou méditerranéenne. Créatif, coloré et sans frontières définies, ce répertoire invite le Maghreb à côtoyer la Hongrie et l'Inde, l'Andalousie. Aux côtés de Thierry Vaillot, deux virtuoses, Héloïse Lefebvre, jeune violoniste, lauréate du concours de violon Stéphane Grappelli 2011 et Crestiano Toucas, accordéoniste éclectique à l'énergie débordante. Ici et là des ghaïtas et des voix ethniques enrichissent l'ensemble tandis que Thierry Vaillot et Crestiano Toucas réinventent leurs instruments en percussions, le chevalet de la guitare devenant castagnettes et l'accordéon cajón. Thierry Vaillot : guitare – Héloïse Lefebvre : violon – Crestiano Toucas : accordéon "Elbasan nous emmène avec brio, poésie et virtuosité à la croisée des musiques du monde les plus chatoyantes et lyriques. Un voyage à ne pas manquer." Didier Lockwood