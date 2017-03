Plus d'infos sur le concert Joscho Stephan Trio à Saint Andre les Vergers

Sur des classiques de jazz des années 30 aussi bien que sur ses propres compositions, Joscho Stephan s'inscrit dans la lignée du style musical de Django Reinhardt ! Avec un premier album à 20 ans seulement, le guitariste a su très vite se faire une place dans le petit monde du jazz manouche international grâce à sa technique impressionnante et son incroyable dextérité. De Paquito de Rivera à James Carter en passant par Charlie Mariano ou encore Grady Tate, ses pairs ne tarissent pas d'éloges. Joscho Stephan n'a cependant jamais renié ses autres amours et se plait à mêler le style gypsy à d'autres influences, comme dans son dernier album "Guitar Heroes" où il reprend notamment des morceaux de Carlos Santana et George Harrison. Joscho Stephan : guitare Solo - Günter Stephan : guitare rythmique - Volker Kamp : contrebasse « Quant au style du jeune homme, on le savait déjà, il est impressionnant de virtuosité. Le son est précis et très travaillé et les doigts jouent vite... ». Djangostation