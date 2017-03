Plus d'infos sur le concert Cherif Soumano & Sebastien Giniaux à Saint Andre les Vergers

Chérif Soumano & Sébastien Giniaux se sont rencontrés à Bamako il y a un peu plus de dix ans. Depuis, leurs routes se sont croisées souvent et leur amitié s'est construite autour de nombreux échanges musicaux. Ils enregistrent ensemble deux titres en 2012 sur le disque de Sébastien Giniaux Mélodie des Choses et décident en 2015 de rentrer à nouveau en studio, cette fois pour y enregistrer un disque entier en duo. Dialogue entre kora et guitare, entre deux continents, deux cultures et deux musiciens virtuoses «African Variations» est un concentré de surprises. Entre improvisation et énergie, c'est un aller-retour permanent entre traditions et musiques actuelles. Par moment, la guitare de Sébastien laisse place à son violoncelle. Cherif Soumano : Kora - Sébastien Giniaux : Guitare & Violoncelle Guitariste et violoncelliste d'exception, on a pu voir Sébastien Giniaux aux côtés de Di¬dier Lockwood ou Biréli Lagrène ... Chérif Soumano, sans doute le joueur de kora le plus doué de sa génération, a quant à lui joué avec Dee Dee Bridgewa¬ter, Tiken Jah Fakoly et Marcus Miller. Africolor